Ucraina: in Piemonte nasce coordinamento soccorso profughi

- La Regione Piemonte ha deciso di creare un coordinamento per l'accoglienza e il soccorso dei profughi in fuga dall'Ucraina. “Siamo convinti - ha affermato il presidente della Regione Alberto Cirio rivolgendosi all’ambasciatore Melnyk con cui ha parlato ieri pomeriggio in videoconferenza - che alla solidarietà espressa con le parole debba seguire quella che si manifesta con i fatti. Ed è quello che vuole fare il Piemonte di fronte ad una situazione che scuote le coscienze di tutte le persone che credono nella libertà e nella democrazia e che il Governo italiano ha definito ingiustificata e ingiustificabile". (segue) (Rpi)