Vaccino: parte la campagna per la dose booster agli immunodepressi, iniziate vaccinazioni Novavax

- Partirano oggi le somministrazioni delle dosi booster di vaccino anti-Covid per gli immunodepressi. La platea è di oltre 55 mila persone e 31.500 hanno già maturato i 120 giorni necessari per ricevere la quarta dose. I destinatari del provvedimento verranno contattati direttamente dalle strutture che li hanno in cura. Nel frattempo, ieri sono partire le inoculazioni del nuovo vaccino proteico Novavax. In Piemonte sono arrivate 72.700 dosi e le preadesioni sono state, ad ora, circa 1.760. Ieri la Regione ha effettuato 224 vaccinazioni. (Rpi)