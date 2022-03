Torino: Eurovision 2022, piazza d'Armi diventa un parcheggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa della riqualificazione dell'area camper di piazza d'Armi, lo spazio diventerà un parcheggio per gli Eurovision song contest 2022 del prossimo maggio. Ad annunciarlo il sindaco di Torino Stefano Lo Russo rispondendo al documento presentato dal consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che ha deciso di sospendere la sua mozione in attesa dei chiarimenti sulle prossime mosse del Comune rispetto all'area della Circoscrizione 2. (Rpi)