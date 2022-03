Veneto: Confartigianato chiede di calmierare anche il costo dei carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confartigianato trasporti Veneto Michele Varotto dà voce agli autotrasportatori, colpiti dalle oscillazioni inflazionistiche del prezzo dei carburanti. La richiesta che viene avanzata alla committenza è di sedersi al tavolo per rinegoziare i noli in virtù degli aumenti improvvisi. “Non è giusto che alla fine sia l’autotrasportatore a rimanere con il cerino in mano, ognuno deve fare la propria parte. Serve una concreta riduzione del costo del gasolio e del costo del lavoro, con un intervento dello Stato più significativo, come sta accadendo per il caro bollette”, dice Varotto. Il carburante è cresciuto del 20,7 per cento in un solo anno con un impatto di maggiori costi pari a 53,5 milioni di euro per le micro e piccole imprese dell’autotrasporto merci veneto, ed ora con la grave situazione in Ucraina le cose potrebbero ancora peggiorare. “Le trattative dei giorni scorsi con il governo hanno dato qualche risultato ma non siamo ancora soddisfatti: le imprese di autotrasporto come altri operatori economici sono da tempo nella morsa di aumenti insostenibili. Apprezziamo lo sforzo della politica ma non ci accontenteremo degli 80 milioni promessi dal Governo, queste misure impattano solo marginalmente sul conto economico del padroncino, che deve far fronte a costi fissi sempre più importanti”, conclude Varotto.(Rev)