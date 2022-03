Napoli: altri spari nella notte a San Vitaliano, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, poco dopo la mezzanotte, i carabinieri sono intervenuti di nuovo a San Vitaliano, nel Napoletano, per degli spari provenienti da un altro complesso di edilizia popolare. Poco prima ignoti avrebbero esploso diversi colpi in aria. Rinvenuti e sequestrati 11 bossoli. Al momento non risultano feriti e sono in corso le indagini. Si ipotizza che i due episodi, gli spari dell'altra notte sempre a San Vitaliano, provenienti da altri palazzi popolari, possano essere collegati e riconducibili a fibrillazioni tra clan della zona. (Ren)