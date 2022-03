Governo: convocata per domani Conferenza unificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È convocata per domani, 2 marzo, alle ore 15, la Conferenza Unificata in seduta ordinaria. All’ordine del giorno, dopo l’approvazione del report e del verbale della seduta del 9 febbraio 2022, l’informativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del sottosegretario allo Sport sulle iniziative da attuare, per il tramite del dipartimento, per la realizzazione del programma “Sport e inclusione sociale” di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m., sullo schema di decreto del ministro per le Disabilità, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del “Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia”, per l’anno 2021, l’informativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul decreto del ministro per le Politiche giovanili di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali di adozione del Piano denominato “Neet working Piano di emersione e orientamento dei giovani inattivi”. Sul tavolo anche il parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti di prezzi nel settore elettrico, l’intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 232, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sul Piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022 – 2031 (Istat), la presa d’atto, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera b) dell’intesa sancita con atto n. 936/Cu del 1° marzo 2006, della percentuale di risorse da riservare, per l’anno 2022, al ministero dell’Interno per l’esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato., la deliberazione, ai sensi all’articolo 4 dell’intesa sancita con atto n. 936/Cu del 1° marzo 2006, concernente individuazione, per l’anno 2022, delle Regioni come previsto dall’articolo 4 dell’intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale, sancita con atto n. 936/Cu del 1° marzo 2006. Si discuterà inoltre il parere, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze ed il ministro per i Rapporti con le Regioni, del 25 novembre 2011, n. 325, sulla Relazione annuale al Parlamento dell’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Annualità 2019-2020, il parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2022, n.5, recante “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”, la designazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f), del D. Lgs. 22 febbraio 2004, n. 33, di un componente in seno al Consiglio di amministrazione dell’«Istituto nazionale per il dramma antico» e, infine, la presa d’atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Dm 11 gennaio 2017 come modificato dall’articolo 15, comma 1, lettera a) del Dm 21 maggio 2021, del Rapporto annuale sul meccanismo dei certificati bianchi 2021. (Rin)