Covid: Fedriga convoca per domani Conferenza Regioni

- Il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, ha convocato per domani, 2 marzo, alle ore 12, la Conferenza in seduta ordinaria. All’ordine del giorno, dopo l’approvazione dei resoconti sommari delle sedute del 2 e 9 febbraio 2022 e le comunicazioni del presidente, l’esame delle questioni all’ordine del giorno della Conferenza Unificata ordinaria e l’esame delle questioni all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni ordinaria. Si discuterà poi la proposta di adesione del centro Ecmo per la Regione Calabria alla rete nazionale per la gestione della sindrome da insufficienza respiratoria acuta (punto all'esame della commissione Salute nella riunione programmata per il primo marzo 2022), la proposta di riparto di 400 milioni di euro quale contributo statale alle spese sanitarie collegate all’emergenza Covid-19 sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi dell'art.11 del decreto-legge n. 4 del 2022 (punto esaminato dalla commissione Salute nella riunione dell’8 febbraio 2022), il parere, ai sensi del D.m. 16 aprile 2010, n. 116, art. 10, per il rinnovo dell’autorizzazione all’espletamento di attività di trapianto di rene da donatore vivente presso l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (punto all'esame della commissione Salute nella riunione programmata per il 1° marzo 2022). La Conferenza esaminerà poi la proposta di documento programmatico dei fabbisogni di personale sanitario (punto all'esame della commissione Salute nella riunione programmata per il 1° marzo 2022), ma anche la valutazione delle proposte di allentamento delle restrizioni a seguito del miglioramento della situazione epidemiologica e aggiornamento delle "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e sociali", gli interventi a sostegno del settore sportivo per fronteggiare l’aumento dei costi energetici (richiesta del presidente della Regione Abruzzo ai senti dell’art. 4, comma 3 del Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome). (Rin)