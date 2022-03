Sanità: Villani (M5s), basta interventi tampone su carenza organico all'ospedale di Sarno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri mattina, mi sono recata presso l'Asl di Salerno per incontrare il Direttore Generale Mario Iervolino e il Direttore Sanitario Ferdinando Primiano per discutere ancora della cronica carenza di personale dell'ospedale 'Martiri del Villa Malta' di Sarno. L'attuale criticità non può essere risolta spostando da una parte all'altra le già poche unità mediche in servizio presso il 118 nel nostro territorio o presso altri presidi: è necessario velocizzare il più possibile l'espletamento del concorso indetto dall'Asl per medici, per cui il termine delle domande è già scaduto": così la deputata del Movimento 5 stelle Virginia Villani interviene sulla carenza di organico presso il pronto soccorso dell'ospedale di Sarno. "Il Direttore Iervolino mi ha assicurato di provvedere presto alla conclusione del bando attraverso un sollecito agli uffici preposti per nominare la commissione valutatrice e procedere all'esame delle 49 domande pervenute. Inoltre, mi ha informato che sono arrivati, in supporto al reparto di Medicina, fortemente provato dalla carenza di personale, due medici radiologi, per due giorni a settimana, provenienti dallo 'M. Scarlato' di Scafati". (segue) (Ren)