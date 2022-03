Napoli: uomo alla guida di auto rubata, fermato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Agenti della Polizia Locale di Napoli del Reparto Investigativa Centrale, hanno fermato in Via Padre Ludovico da Casoria (Na) una Fiat Punto che è risultata essere stata rubata lo scorso 21 febbraio a Napoli. L'uomo alla guida, sprovvisto di documenti, è stato posto in stato di fermo e accompagnato presso gli uffici per essere identificato. L'uomo, classe 83 di Maddaloni, è un pluripregiudicato per numerosi reati quali rapina, lesioni ed estorsioni. Inoltre all'interno del veicolo sono state ritrovate una carta di credito e un borsello con documenti di una persona residente nella regione Lombardia probabilmente anch'essi rubati. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario mentre il soggetto, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato denunciato a piede libero per ricettazione e guida senza patente perché già revocata in precedenza.(Ren)