Veneto: Covid, casi dimezzati nelle ultime due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bollettino odierno di Azienda Zero della Regione Veneto registra un totale di 52.380 positivi al Covid 19, dato dimezzato rispetto a due settimane fa. Il calo continua da trentasette giorni consecutivi, dopo che è stato toccato il massimo storico di quasi 290 mila casi contemporanei il 23 gennaio. I nuovi positivi registrati ieri sono statu 4447 a fronte di 8402 negativizzati. Le vittime di ieri sono state 19 (totale 13389). Oscillano i ricoveri, 22 in meno in area medica (totale 1026), 6 in più in terapia intensiva (99).(Rev)