Pnrr: Gelmini, via libera Ue a 21 miliardi per Italia bella notizia, riconosciuto lavoro governo Draghi

- Via libera da parte della Commissione europea alla prima rata di finanziamenti per l’Italia da 21 miliardi di euro dal Recovery Fund.Una bella notizia per il nostro Paese, che a dicembre 2021 è riuscito a raggiungere di slancio e senza alcun patema d’animo i 51 obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. "Oggi da Bruxelles arriva un importante riconoscimento al lavoro che il governo Draghi ha portato avanti nell’ultimo anno. Il primo mattone per costruire un’Italia migliore e più moderna, grazie alle risorse europee e grazie alle riforme che porteremo avanti fino al 2026”, conclude.(Rin)