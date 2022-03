Torino: Liardo (FdI), introdurre lista nera manifestanti violenti come richiesto da sindacati Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho fortemente voluto la commissione odierna con l’audizione delle sigle sindacali di Polizia. La richiesta degli agenti delle forze dell'ordine di introdurre una lista nera per i manifestanti violenti è ottima e come Fratelli d’Italia la sosterremo in tutte le sedi. Lo ha affermato il consigliere comunale Torinese di Fratelli d'Italia Enzo Liardo, commentando le richieste arrivate dalle sigle sindacali delle Forze dell'ordine durante la commissione convocata questa mattina a Palazzo Civico. "Vietare la partecipazione dei risaputi facinorosi alle manifestazioni è un intervento concreto che permetterebbe di tutelare anzitutto gli studenti pacifici che legittimamente chiedono sicurezza nelle scuole e nelle piazze - ha continuato Liardo -. (segue) (Rpi)