Ucraina: Lo Russo (sindaco Torino), questo è tempo mobilitazione non si può rimanere inermi

- Credo che gli adulti debbano davvero interrogarsi quando vedono i bambini che chiedono la pace. E' una richiesta che viene da loro e di cui tutti devono farsi carico. Questo è il tempo della mobilitazione, non si può rimanere inermi. Con queste parole il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, ha commentato la marcia pacifica del Sermig fino a Palazzo Civico contro la guerra in Ucraina. "Torino è in prima fila da sempre, anche in questa emergenza umanitaria - ha continuato Lo Russo-. (segue) (Rpi)