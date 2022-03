Torino: corsa Just the woman i am dedicata alla pace, contro il conflitto in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con oltre 16 mila persone e 230 team iscritti, Just the woman i am, la maratona non competitiva dedicata alla parità di genere e alla ricerca universitaria sul cancro, si prepara alla partenza di una nuova edizione (la nona) con in mente il conflitto ucraino. "La nostra partecipazione a Just the woman i am diventa simbolo della vicinanza del mondo accademico alle popolazioni vittime del conflitto - hanno sottolineato gli atenei torinesi coinvolti nell'organizzazione -: cammineremo e correremo per ricordare che l’Università è il luogo del dialogo, del pensiero e della ragione che sostiene la pace". L'evento è previsto per il prossimo 6 marzo.(Rpi)