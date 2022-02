Campania: Villani (M5s), ministero Salute monitori tetti spesa Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"20 anni di apprezzato lavoro nel mondo dell’informazione sono testimonianza dell'affidabilità e della serietà di Agenzia Nova" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "Prestazioni sanitarie in Campania sospese alla metà di ogni mese: ho ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini che sono impossibilitati a effettuare esami diagnostici convenzionati con l'Asl. A tal proposito, ho chiesto al Ministero della Salute di monitorare il nuovo sistema messo in campo dalla Regione Campania e di valutare eventuali limiti che potrebbe comportare. La nostra priorità è tutelare l'interesse dei cittadini e il loro diritto alla salute". Così in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Virginia Villani che ha annunciato un'interrogazione ad hoc sulle nuove regole delle prestazioni sanitarie in Campania e chiede chiarimenti sul meccanismo di erogazione dei tetti massimi di spesa previsti dalla Regione Campania: "È necessario una verifica sulla nuova gestione in merito ai tetti di spesa per le prestazioni sanitarie. Con la delibera di Giunta Regionale 599 del 2021, la Regione Campania ha cambiato la metodologia con cui assegnare le risorse delle prestazioni sanitarie presso i centri convenzionati, con lo scopo di migliorare l'attuale situazione di ritardi o mancate attività sanitarie nelle strutture locali. Fino a dicembre 2021, la suddivisione dei fondi veniva effettuata su base annuale". (segue) (Ren)