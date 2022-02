Campania: Villani (M5s), ministero Salute monitori tetti spesa Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Villani ha affermato: "Con la nuova norma, la Regione ha deciso invece, di stabilire in via provvisoria e sperimentale, un criterio di ripartizione mensile dei fondi, in modo tale da evitare di arrivare nel mese di ottobre o al massimo novembre di ogni anno senza più risorse per le prestazioni ai pazienti fino all'anno seguente. Ciò infatti causava mesi e mesi di mancate prestazioni sanitarie per i pazienti e i conseguenti disagi". Dunque ha continuato: "A oggi, la suddivisione del tetto massimo delle prestazioni, viene fatta su base mensile. Da ciò però, è emerso un paradosso. Se il centro finisce i fondi per quel mese prima della fine dei 30 giorni, si verificano dei giorni al mese di difficoltà a ricevere le prestazioni dovute. Infatti, ho ricevuto alcune segnalazioni di cittadini che lamentano delle difficoltà ad avere le prestazioni sanitarie nei tempi richiesti perché alcuni centri finiscono prima dei 30 giorni il budget mensile e danno, come tempi di attesa ai pazienti, dai 7 ai 10 giorni circa. Una situazione alquanto anomala". (segue) (Ren)