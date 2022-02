Campania: De Luca, entro un mese soluzioni su tariffa prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aggiornamento della tariffa prezzi della Regione Campania, che tenga conto degli aumenti delle materie prime causato dai recenti avvenimenti, in linea anche con i lavori previsti dal Pnrr. Il tema è stato al centro dell’incontro che si è tenuto in Regione alla presenza del presidente Vincenzo De Luca, insieme al direttore generale dei Lavori Pubblici, Italo Giulivo, al dirigente dell’Ufficio di Gabinetto e del Genio civile di Napoli, Roberta Santaniello, con i vertici associativi dell’Ance Campania". L'annuncio in una nota della Regione Campania. Presenti per l’associazione dei costruttori, il presidente Luigi Della Gatta, il vice Francesco Tuccillo e, in rappresentanza delle associazioni territoriali, Antonio Savarese (Napoli); Michele Di Giacomo (Avellino); Mario Ferraro (Benevento) e Antonio Pezone (Caserta). Il presidente Vincenzo De Luca ha spiegato: “Saranno valutate insieme, proseguendo nel rapporto di collaborazione che da sempre abbiamo tenuto, le possibili soluzioni che terranno in conto della condizione attuale legata al rincaro dei prezzi". (segue) (Ren)