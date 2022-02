Piemonte: in I Commissione proposta di legge istituzione festa Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Festa del Piemonte deve servire a valorizzare la storia e la cultura del nostro territorio. Non vogliamo promuovere la conoscenza solo delle nostre radici e delle nostre identità, così come si sono andate delineando nel corso dei secoli, ma anche dei simboli del Piemonte, come lo stemma e la bandiera, e del suo statuto. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia ha lanciato in I Commissione la proposta di legge che istituisce per il 19 luglio la Festa della Regione, abrogata nel 2009. La data del 19 luglio è stata scelta, perché ricorre la battaglia dell’Assietta del 1747, in cui le truppe dei Savoia respinsero l’attacco francese, e che è considerata uno dei momenti simbolici dell’autonomia e dell’identità piemontese. Fino al 15 marzo saranno aperte le consultazioni sul provvedimento con le associazioni culturali e gli enti interessati.(Rpi)