Veneto: sciopero dei medici 1 e 2 marzo, tornano le prescrizioni cartacee

- In una nota ufficiale l’area Sanità e sociale della Regione del Veneto comunica che, “ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale dle 23 marzo 2005, le organizzazioni sindacali Snami e Smi hanno proclamato uno sciopero regionale dei medici della medicina convenzionata per le giornate dell’1 e 2 marzo 2022, in prosecuzione dello stato di agitazione stabilito in data 19 gennaio 2022. In tale situazione di protesta i medici di medicina generale – comunicano Snami e Smi – assicureranno l’assistenza clinica ai pazienti, ma non effettueranno la dematerializzazione delle prescrizioni, che verranno rilasciate su ricettario regionale cartaceo”.(Rev)