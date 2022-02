Ucraina: per una settimana i palazzi comunali di Venezia illuminati di azzurro e giallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I palazzi comunali di Ca' Farsetti e Ca' Loredan, a Venezia, e del Municipio e della Torre civica, a Mestre, da martedì 1 a lunedì 7 marzo saranno illuminati di azzurro e di giallo, colori della bandiera ucraina. L'amministrazione comunale di Venezia vuole in questo modo esprimere la sua solidarietà al popolo ucraino in questo drammatico momento, sia a quello presente nelle zone di guerra, che alla comunità residente in Italia, che a Mestre ha organizzato una raccolta di generi alimentari, vestiario e medicinali, da inviare nel proprio paese. Il materiale viene raccolto in via Gelain a Marghera, presso la chiesa di Sant'Antonio, dalle 10 alle 19.(Rev)