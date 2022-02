Ucraina: a Vercelli (Piemonte) accolti profughi ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Borgosesia (Vercelli) ha accolto oggi i primi profughi Ucraini. Ad annunciarlo il sindaco e deputato della Lega Paolo Tiramani in un post su Facebook. "Volevo ringraziare la mia giunta, Fabrizio Bonaccio in primis, per il cuore che ci mettono per svolgere al meglio la missione amministrativa. Qui con la prima famiglia di Ucraini arrivati, due mamme e tre bambini che si stabiliranno da un loro parente che ha un abitazione disponibile a Borgosesia. Una storia a dir poco commovente, in fuga dalla guerra passando dall'Ungheria. Li aiuteremo ad ottenere lo status di rifugiati politici", conclude Tiramani. (Rpi)