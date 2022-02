Imprese: Lazzerini (Ita Airways), azienda nasce snella ma performance e risultati sono già interessanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quanto Ita Airways, “siamo la compagnia che il governo italiano ha deciso di poter costituire per poter avere un vettore nazionale, ma noi dobbiamo meritarci di esserlo. Siamo una start up a tutti gli effetti, un’azienda che nasce estremamente flessibile e snella, che comincia ad avere performance e risultati interessanti”. Lo ha detto Fabio Lazzerini, Ad e dg di Ita Airways, intervenendo al webinar "Gli aeroporti oltre la pandemia: come ripartire?". Lazzerini ha infatti ricordato che “sia a gennaio che febbraio siamo stati primi per puntualità e per regolarità”. L’Ad di Ita Airways ha sottolineato che quelli della compagnia su questi due punti “sono numeri che mostrano un’azienda che funziona”.(Rin)