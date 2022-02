Veneto: protocollo d’intesa per i collegamenti ferroviari Lago di Garda-Aeroporto Catullo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Veneto ha approvato un protocollo d’intesa con il quale Regione e RFI avviano una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un programma condiviso per lo sviluppo di una proposta di collegamento ferroviario con l’Aeroporto Catullo di Verona e per la realizzazione di una mobilità sostenibile e intermodale lungo la sponda orientale del lago di Garda, incentrata sulla componente ferroviaria.“Oggi si pongono le basi per fare del Lago di Garda un modello per mobilità sostenibile e interconnessione tra reti di trasporto. Il territorio gardesano, infatti, per valenza naturalistica, paesaggistica e storico-culturale si colloca tra i 5 principali siti di attrazione turistica della Regione”, ha commentato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Il provvedimento si inserisce non solo nell’ambito del Piano regionale dei trasporti 2020-2030 (PRT 2020-2030) - volto a garantire una mobilità sostenibile per persone e merci, annullando le disparità all’interno del territorio regionale, e a fare dell’accessibilità un elemento centrale di sviluppo economico, equità e inclusione sociale – ma anche all’interno degli orientamenti e della programmazione nazionale e dell’Unione Europea. L’intesa sarà finalizzata, in particolare, all’approfondimento tecnico dei reciproci collegamenti tra Verona, Aeroporto Catullo e sponda orientale del Lago di Garda, che possano comprendere anche sistemi leggeri e comunque integrati con il sistema della mobilità ciclabile.(Rev)