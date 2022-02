Campania: De Luca, entro un mese soluzioni su tariffa prezzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha aggiunto: "Entro un mese si studieranno soluzioni in linea con le indicazioni della Conferenza delle Regioni e possibili contributi di miglioramento in attesa del decreto che approverà le linee guida nazionali per la omogeneizzazione dei tariffari regionali. Il nostro obiettivo è rendere gli investimenti possibili- tra questi anche quelli del Pnrr- con cantieri che si aprono e che giungono alla conclusione minimizzando tutti i rischi connessi anche all’oscillazione dei prezzi”. Della Gatta ha dichiarato: “Come sempre il presidente De Luca ha compreso le ragioni degli operatori economici che lavorano sul territorio e ci consente di poter lavorare garantendo il supporto della amministrazione regionale”. Nel corso dell’incontro si è stabilito di procedere, unitamente agli uffici regionali, ad una verifica dei prezzi attualmente contenuti nella tariffa e nel giro di un mese ottenere così un lavoro che sia in linea con le esigenze del mercato. Inoltre, si procederà a valutare un meccanismo automatico che consenta di adeguare il prezzario ogni sei mesi. (Ren)