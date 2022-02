Veneto: assegnate le deleghe nel consiglio provinciale di Verona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente della Provincia di Verona, Manuel Scalzotto, ha conferma la nomina di vicepresidente a David Di Michele e assegnato le deleghe ai consiglieri eletti lo scorso 18 dicembre. “Ho preferito dare continuità ad alcuni ambiti strategici nel medio e lungo periodo, dove l’esperienza rappresenta un valore aggiunto. Ho inteso, inoltre, affidare a ciascun consigliere almeno una delega: la Provincia è espressione di tutti i Comuni veronesi e ritengo perciò corretto che ciascun membro dell’assemblea possa avere modo di occuparsi di uno o più aspetti che riguardano trasversalmente l’intero territorio. Uno sforzo di condivisione che ha richiesto tempo per un confronto accurato e doveroso con le forze politiche e che oggi porta i suoi risultati”, ha spiegato il presidente Scalzotto. Queste le deleghe assegnate: David Di Michele, vicepresidente, politiche per l'istruzione ed edilizia scolastica; Mauro Gaspari, viabilità e lavori pubblici; Loris Bisighin, patti territoriali–Ipa–Pnrr, presidenza commissione provinciale espropri e urbanistica; Albertina Bighelli, polizia provinciale, politiche venatorie ittiche e relazioni con la Regione in merito a dette funzioni e bilancio; Silvio Salizzoni, politiche e relazioni con la Regione per la promozione del turismo; Sergio Falzi, ambiente e politiche per le attività produttive; Roberto Brizzi, programmazione e pianificazione, politiche per la gestione del patrimonio e gemellaggi; Vladimir Castellini, politiche agricole e politiche dello sport; Diego Ruzza, relazioni con la Regione in materia di politica del lavoro, formazione professionale, servizi sociali; Luca Trentini, innovazione tecnologica; Alessio Alberini, rapporti con gli enti locali; Ottorino Peretti, rapporti con l'Unione Europea, politiche sui fondi dei Comuni confinanti e politiche per la montagna; Federica Losi, identità veneta e pari opportunità; Carla Padovani, politiche per cultura; Michele Taioli, politiche energetiche e protezione civile; Zeno Falzi, trasporti-mobilità-traffico.(Rev)