Piemonte: peste suina, partito depopolamento dei suini domestici nella zona infetta

- Questa settimana inizieremo le operazioni di depopolamento dei suini domestici sani a rischio di contagio nella zona infetta. Gli allevatori danneggiati saranno rimborsati direttamente dalla Regione Piemonte, che ha stanziato 1,8 milioni di euro, per venire incontro alle prime esigenze delle aziende colpite dall'emergenza. Lo ha annunciato in una nota stampa l'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Genesio Icardi, spiegando le prossime mosse della Regione per affrontare l'emergenza peste suina africana. Ad oggi sono 46, tutte nella zona rossa, le carcasse di cinghiale risultate positive alla peste su un campione di 321. (segue) (Rpi)