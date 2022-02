© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La comunità ucraina in Veneto è molto ben integrata, il nostro è un rapporto viscerale. E’ giusto essere al loro fianco e mettere in campo la solidarietà”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in conferenza stampa a Palazzo Balbi a Venezia.(Rev)