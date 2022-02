Imprese: Lazzerini (Ita Airways), azienda sarà profittevole e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impegno con il governo è che “l’azienda sia profittevole e che non debba più rimettere le mani nelle tasche dei cittadini”, e che inoltre sia “sostenibile dal punto di vista ambientale”. Lo ha detto Fabio Lazzerini, Ad e dg di Ita Airways, intervenendo al webinar "Gli aeroporti oltre la pandemia: come ripartire?". La sostenibilità “è sempre più importante per i clienti e i turisti, sia stranieri che italiani”, ha spiegato.(Rin)