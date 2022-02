Piemonte: peste suina, partito depopolamento dei suini domestici nella zona infetta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il passaggio del virus dai cinghiali ai suini domestici - ha continuato Icardi - è un rischio che va scongiurato il più presto possibile. Sarebbe un danno enorme per una filiera che in Piemonte vale oltre un miliardo di euro, con 1,3 milioni di suini. Contestualmente, l'assessorato regionale all'Agricoltura sta mettendo a punto il piano di abbattimento di circa 50 mila cinghiali su tutto il territorio regionale per ripristinare l'equilibrio della fauna selvatica. Domani, nell'audizione al Senato ribadirò le richieste al governo perché venga reso operativo con la massima urgenza il decreto che nomina il commissario nazionale, in modo da avere un interlocutore unico e poter procedere con celerità ed efficacia nel contenimento del contagio", ha concluso. (Rpi)