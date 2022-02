Veneto: allarme amianto dei sindacati, chiesto un tavolo di confronto con la Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana di mobilitazione sindacale unitaria per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e a trent’anni dalla legge che lo bandiva, nel marzo 1992, Cgil Cisl e Uil Veneto richiamano l’attenzione sul tema dell’amianto, chiedendo la riattivazione del confronto con la Regione per dare al Veneto un Piano regionale aggiornato e attuale. Il Veneto è tra le regioni che registrano ancor oggi le massime incidenze di mesotelioma (tra le malattie cancerose più gravi sviluppate per esposizione all’amianto). Sono stati 2.444 morti tra il 1993 e il 2018, periodo in cui sono state 31.570 le vittime complessive in Italia. La convocazione del tavolo tematico è un impegno delle parti nel nuovo Piano strategico regionale 2021-2023 per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assunto dalla delibera della Giunta del 15/02/2022 e frutto del confronto della Regione con le parti sociali. «Da tempo spingiamo per la riattivazione del tavolo – sottolinea Luca Mori di Cisl Veneto – poiché il tema dell’amianto rimane cruciale per almeno tre ragioni: l’impatto ambientale (smaltimento), la sorveglianza sanitaria delle lavoratrici e dei lavoratori esposti e l’indennizzo agli stessi e alle loro famiglie». Ad oggi la mappatura dei siti è ancora incompleta, con 796 non bonificati sui 1.348 censiti. «È di fondamentale importanza – aggiunge Carlo Biasin di Uil Veneto – conoscere le risorse che sono previste dalle norme a livello regionale, nazionale e comunitario per affrontare il problema dell'amianto e, di conseguenza, fare in modo che queste siano utilizzate al meglio: a tal fine, è necessaria una buona progettualità e una buona comunicazione». In Veneto le richieste di indennizzo al fondo invece diminuiscono: solo 126 tra il 2015 e il 2020, non professionali. «C’è anche la necessità di rafforzare ulteriormente il Fondo Vittime dell’Amianto – continua Renzo Pellizzon di Cgil Veneto –, garantendo indennizzi adeguati per i danni subiti a causa di questo agente cancerogeno al bando dal 1992. I malati e le morti per mesotelioma aumentano e il picco, secondo il parere degli esperti, è atteso per i prossimi anni». (Rev)