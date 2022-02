© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Negli ospedali di Monselice, Valdobbiadene, Isola della Scala, Zevio e Noale, mettiamo a disposizione 545 posti letto, anche come dormitori per facilitare i ricongiungimenti. La richiesta è di avere farmaci a disposizione, avremo entro sera un conto corrente a disposizione per aiutare gli ucraini”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in conferenza stampa a Palazzo Balbi a Venezia.(Rev)