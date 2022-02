Torino: Lo Russo, Carpanini modello da cui imparare che cambiare le cose si può

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimarrà un modello da cui imparare che cambiare le cose si può e sono le nostre azioni a fare la differenza. Con queste parole il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ricorda sui social il politico Domenico Carpanini a 21 anni dalla sua scomparsa. "È mancato ventun anni fa, Domenico Carpanini, durante una delle sue quotidiane riunioni sulla sua amata Torino - continua Lo Russo -. Le sue grandi passioni erano la città, di cui conosceva ogni angolo, e la politica. Stamattina lo abbiamo ricordato, come sempre commossi. La città non può dimenticarlo, per la sua generosità e per la dedizione come amministratore. Sono tante le persone che gli hanno voluto bene e a cui manca molto", conclude. (Rpi)