Campania: Villani (M5s), ministero Salute monitori tetti spesa Regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Villani ha proseguito: "La Regione Campania, dal canto suo, rispetto alla nuova normativa approvata, si è riservata di decidere a fine marzo se la sperimentazione della suddivisione dei fondi su base mensile sia da considerarsi positiva e quali sono le criticità eventualmente da risolvere. Davanti ai numerosi solleciti ricevuti, ho chiesto al Ministero della Salute d'intervenire per risolvere le criticità già evidenti di questo sistema e migliorare i servizi sanitari regionali". Infine il deputato M5s Villani ha concluso: "Sul reale funzionamento del sistema sanitario regionale, non possiamo abbassare la guardia: dobbiamo capire se la nuova metodologia realmente funziona e quali sono i suoi limiti. È un imperativo categorico che ci poniamo per salvaguardare il diritto alla salute dei nostri cittadini". (Ren)