Ucraina: Sermig in piazza a Torino per la pace, consegnata bandiera al sindaco Lo Russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre un centinaio di bambini in marcia dall'Arsenale della pace fino al Comune di Torino per dire no alla guerra. Il Sermig di Ernesto Olivero è sceso in piazza per una marcia pacifica, per sensibilizzare sulla guerra in Ucraina. Alla fine del percorso i bambini hanno consegnato al sindaco di Torino Stefano Lo Russo, all'Ufficio di presidenza del Comune e ai capigruppo del Consiglio comunale la bandiera della pace. (Rpi)