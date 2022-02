Cultura: uomini e animali a Pompei, il video di Kodami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È online il video reportage "Un’altra Storia: animali e uomini a Pompei" di Kodami, progetto editoriale di Ciaopeople. Insieme a uomini e donne, i protagonisti del racconto di Pompei sono anche gli altri animali. Cani, gatti, galline, cavalli, coccodrilli, leoni, gazzelle, arieti, orsi e molte altre specie". L'annuncio in una nota: "La loro presenza agli scavi di Pompei è ovunque: nei mosaici e negli affreschi. Sono immortalati in statue, eternamente custoditi nei calchi di gesso e addirittura personaggi principali dei disegni dei bambini sulle pareti delle case cristallizzate sotto la cenere nel tempo e restituite al mondo per sempre". Kodami ha realizzato un documentario esclusivo: "Siamo stati al Parco Archeologico di Pompei per guardare la Storia da una prospettiva diversa, viaggiando nel tempo con Luana Toniolo, archeologa e funzionaria del sito. Una storia che riguarda gli esseri viventi tutti e come la relazione tra animali e persone fosse già un caposaldo della cultura dell'epoca, al di là dell'uso agricolo o alimentare che gli antichi romani facevano degli animali". Il video reportage è disponibile sul sito Kodami e sui canali social Facebook, Instagram e YouTube. È disponibile anche in versione inglese. Kodami è un progetto editoriale di Ciaopeople, gruppo editoriale di Fanpage.it, Cookist, Ohga, Geopop e The Jackal che si è accreditato come leader in Italia nell’informazione, nella produzione multimediale e nell’entertainment. (Ren)