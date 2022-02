Torino: manifestazione studenti, sindacati Polizia chiedono black list e violazioni prescrizioni più severe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci vogliono delle white e black list per le manifestazioni. Se ci sono delle persone ostili, che non accettano le prescrizioni, questi non possono partecipare alle manifestazioni. E poi occorre alzare le sanzioni per le violazioni delle prescrizioni. Invece di poco più di 200 euro, cominciamo ad andare a 30 mila euro e vediamo se vengono ancora infrante. I sindacati di Polizia di Torino chiedono regole chiare e stringenti, dopo l'attacco violento ricevuto dalle Forze dell'ordine davanti all'Unione industriali lo scorso 18 febbraio, durante la manifestazione degli studenti. Lo hanno fatto durante una commissione sul tema che si è svolta questa mattina a Palazzo Civico. (segue) (Rpi)