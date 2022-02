Ucraina: seduta del consiglio regionale veneto il 2 marzo con cinque risoluzioni al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata convocata per mercoledì 2 marzo una seduta del Consiglio regionale del Veneto, con inizio dei lavori alle ore 10.30, sostanzialmente dedicata alla presentazione ed esame delle risoluzioni presentata da vari consiglieri regionali sull’aggressione della Russia all’Ucraina. L’ordine del giorno prevede, dopo le risposte della Giunta alle interrogazioni e interpellanze già calendarizzate, le cinque risoluzioni depositate nei giorni scorsi. La numero 42 presentata dai consiglieri Giacomo Possamai, Baldin, Bigon, Camani, Guarda, Lorenzoni, Montanariello, Ostanel, Zanoni, Zottis è relativa a “La guerra, avventura senza ritorno. Il Veneto condanna l’invasione russa dell’Ucraina”.La numero 43 presentata dal consigliere Piccinini si intitola “Condanna ad ogni forma di guerra ed invasione con invito alla diplomazia per la risoluzione del conflitto Russia-Ucraina”. La risoluzione 44 presentata dai consiglieri Michieletto e Vianello è relativa a “Guerra in Ucraina, il Governo sostenga le imprese venete colpite dal rincaro dei prezzi”. La numero 45 presentata dal consigliere Villanova è relativa a “Condanna dell’aggressione russa all’Ucraina”. La numero 46 presentata dai consiglieri Speranzon, Polato, Razzolini, Soranzo e Formaggio si intitola “Il Consiglio regionale condanna l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo”.(Rev)