- Ieri notte a San Vitaliano (Napoli), sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco in un complesso di edilizia popolare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna (Na). I colpi sarebbero stati esplosi in aria. Al momento non risultano feriti. Sono in corso indagini. (Ren)