Napoli: falso avvocato rinviato a giudizio per truffa

- La Guardia di finanza di Nola (Napoli), attraverso le indagini, ha scoperto un uomo che esercitava la professione di avvocato senza alcuna abilitazione, nell'area vesuviana. L'uomo avrebbe adibito una stanza della sua casa come studio e con la fiducia dei suoi clienti, li avrebbe indotti a versare ingenti somme di denaro per consulenze di acquisti di immobili e altri beni di valore sia in Italia che all'estero. L'uomo è stato rinviato a giudizio per truffa, esercizio abusivo della professione, falsità di atti pubblici, impiego di denaro provento dell'attività illecita e calunnia.(Ren)