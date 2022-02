Rifiuti: sequestro ditta smaltimento a Pozzuoli (Na), 5 denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Pozzuoli (Napoli), hanno effettuato un sequestro preventivo di una ditta di smaltimento rifiuti. Sono stati denunciati a piede libero un uomo e una donna già noti per furto in concorso e smaltimento illecito di rifiuti. I due, secondo le ricostruzioni, sono stati scoperti dai militari mente smaltivano, presso la ditta, con il consenso del titolare, tre dissuasori d'acciaio che erano stati rubati poco prima da una concessionaria. Sono stati denunciati per il reato di smaltimento illecito di rifiuti anche un uomo di Quarto e suo figlio che con il loro mezzo avrebbero scaricato nel piazzale della ditta rifiuti speciali pericolosi. Anche il tre ruote è stato sequestrato. I militari hanno denunciato per ricettazione e smaltimento illecito di rifiuti il titolare della ditta. (Ren)