Ucraina: Manfredi, incontro in Prefettura domani per garantire assistenza ai profughi

- "Domani ci sarà un incontro in prefettura per garantire l'assistenza ai profughi, il ricongiungimento familiare e anche il permesso di soggiorno temporaneo". La macchina si è messa in movimento con il coordinamento del ministero dell'Interno ci stiamo attrezzando per garantire l'accoglienza, perchè la comunità Ucraina a Napoli è molto vasta e quindi ci aspettiamo un arrivo significativo di profughi". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sui profughi ucraini in arrivo in città. (Ren)