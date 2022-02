Abruzzo: Marsilio, linea ferroviaria Roma-Pescara progetto finalmente concreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo soddisfazione e grande speranza per la realizzazione di quest'opera: dopo decenni di marginalità, il raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara diventa finalmente un progetto concreto". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, partecipando oggi all'Aurum di Pescara alla conferenza stampa di presentazione del Dibattito Pubblico sul progetto di raddoppio della ferrovia Roma-Pescara per le tratte Interporto-Manoppello (I lotto) e Manoppello-Scafa (II lotto). "L'avvio del dibattito pubblico è il momento principale in cui tutti, dal singolo cittadino alle realtà associative e amministrazioni pubbliche possono e devono fare le loro proposte per migliorare il progetto. Mi auguro che quest'opera si faccia. Qui non ci saranno le cartelle del no. Queste prime decine di chilometri da Pescara fino a Scafa - ha spiegato Marsilio - sono la prima parte di un progetto complessivo che si svilupperà lungo tutti i 210 chilometri della linea ferroviaria che permetteranno alla fine di questo percorso di avere una linea che da Roma a Pescara collegata in meno di due ore. La Regione, come tutti gli altri enti e come ogni singolo cittadino può fare, farà appunto delle proposte che siano, però, tecnicamente supportate e che non siano fantasie che avrebbero come unico risultato quello di bloccare l'opera o di moltiplicarne i costi a livello tale da renderne impossibile la realizzazione". (segue) (Gru)