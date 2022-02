Covid: Brusaferro (Iss), quadro vaccinazioni in crescita, alcuni milioni italiani non hanno iniziato ciclo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il quadro delle vaccinazioni è in crescita. C’è un aumento delle prime dosi nelle fasce d’età più giovani. Va segnalato come ci siano alcuni milioni di italiani che non hanno iniziato il ciclo vaccinale". Lo ha rilevato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e portavoce del Comitato tecnico-scientifico (Cts), Silvio Brusaferro, nel consueto video di presentazione dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia sul Covid-19. (Rin)