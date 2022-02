Covid: Bernini (FI), attacco a hub vaccinale Ravenna è atto gravissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, "è gravissimo l’atto compiuto da ignoti malviventi che hanno lanciato una bottiglia con liquido infiammabile contro la porta dell’hub vaccinale di Ravenna dandola a fuoco. Un gesto violento che non va sottovalutato". La parlamentare aggiunge in una nota: "I responsabili devono essere individuati e severamente sanzionati: siamo di fronte a un’azione che oltrepassa davvero ogni limite. Chi minaccia la libertà e la democrazia non merita alcuna tolleranza e non va in alcun modo giustificato. La mia solidarietà ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori sanitari". (Com)