Expo 2020: Fedriga, Regioni presentano modello sviluppo nostro Paese

- Gli Expo "sono occasioni importanti per sviluppare relazioni, scambiare conoscenze e sviluppare attrattività reciproca tra i paesi. Le regioni italiane sono a Dubai per presentare al mondo il nostro modello di sviluppo, un modello di cui le regioni stesse sono protagoniste". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, intervenendo al forum sulla bellezza delle Regioni italiane all’Expo di Dubai. “Un modello di sviluppo - ha proseguito - fondato su due pilastri: un sistema industriale manifatturiero che compete nel mondo più che nelle singole imprese per filiere produttive interconnesse organizzate in grandi piattaforme territoriali, dove chi investe può trovare, oltre a cultura e paesaggio, un tessuto forte di piccole e medie imprese, ricerca e sapere artigianale. E campioni nazionali, gruppi di cluster industriali grandi e medio-grandi che cuciono legami tra piattaforme e mondo”. "È dall'intreccio tra cluster e piattaforme, mediato dalle politiche regionali, che emergono le potenzialità attrattive del nostro Paese. Un modello italiano - ha sottolineato - articolato per grandi sistemi territoriali interconnessi, la cui mappa disegna il volto di un'Italia futura aperta al mondo". Questa mappa si articola nelle filiere industriali del nostro Paese in settori quali l'aerospazio, le scienze della vita, le nuove energie e l’economia circolare, le reti digitali, l’automotive, la logistica e la portualità, e "il grande capitale del patrimonio artistico e culturale", "piattaforma fondamentale nell'accogliere il rilancio dei flussi turistici internazionali" che "può sviluppare grandi potenzialità", ha concluso. (Rin)