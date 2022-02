Ucraina: De Luca, Occidente capisca punti deboli della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Putin non ragiona su scala temporale di anni o mesi ma su decenni. È un po’ il problema che si ha con la Cina. Ha una scala temporale completamente diversa rispetto a Paesi occidentale. Ragiona sui secoli. I guerriglieri dell’Afghanistan hanno combattuto contro Occidente per vent’anni. E dicevano agli americani, ‘voi avete gli orologi noi abbiamo il tempo’. La scala di valori e percezione del tempo in Occidente è diversa. Per cui anche Putin ha in testa la ricostruzione di un potere imperiale o per lo meno di funzione e dignità di grande potenza. Questo problema durerà per anni e l’intelligenza per capire quali possano essere punti di debolezza su cui Occidente deve lavorare per bloccare ulteriori iniziative della Russia". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)