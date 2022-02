Ucraina: De Luca, ora Italia sia in progetti ricerca su gas e nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Situazione paradossale. In Italia referendum contro l’energia nucleare, lo ha fatto anche la Germania. A duecento km abbiamo la Francia che ha un’autonomia energetica del 95 per cento, esattamente il contrario degli altri. Macron ha annunciato programma decennale per realizzazione di altre centrali nucleari con nuove tecnologie. Riorientarci su nucleare? No, ma forniamo di gas, cerchiamo gas, acceleriamo ricerca scientifica anche sul nucleare. Italia deve stare nella ricerca scientifica, ridicolo avere i rischi a duecento km in Francia. Dobbiamo essere dentro i grandi programmi e sulle forniture energetiche, potenziare e lavorare per moltiplicare le forniture energetiche orientandoci su diversi Paesi". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)