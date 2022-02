Ucraina: De Luca, speriamo in riattivazione canali diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le vicenda di questi giorni ci spingono con forza a riprendere ruolo intelligente e attivo su piano internazionale ed energetico. Oggi auguriamoci che non ci siano tragedie catastrofiche in Ucraina. Penso soprattutto ai civili. Non siamo in grado di sapere quanto durerà, più dura è la resistenza ucraina per paradosso tragico, più i russi utilizzeranno armi di sterminio. Si rischia tragedia di proporzioni inimmaginabili". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Auguriamoci che canali diplomatici, anche sotterranei, siano riattivati. Unendo sanzioni a uno sforzo di persuasione nei confronti della Russia. Sarebbe inimmaginabile avere una tragedia umanitaria nel cuore dell’Europa. Auguriamoci davvero che queste immagini che ci arrivano da Kiev e dalle città dell’Ucraina possano avere termine quanto prima possibile. Non è il tempo delle parole, ma delle azioni forti e dell’unità dell’Occidente. Ma anche dell’intelligenza politica".(Ren)