Campania: De Luca, al lavoro per sostenere sociale e economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pubblicato avviso per salvaguardia antichi mestieri nell’area del Cilento per artigiani innovatori. Finanziato sportello per consumatori nella Regione campania per rete di controllo sui prezzi come è necessario fare. Abbiamo pubblicato un avviso per la concessione aziende trasporto turistico con bus coperti per 2,6 mln. Finanziato per 12 mln formazione per cittadini disabili, con voucher da 3.500 euro. Stiamo lavorando intensamente anche su versante sociale". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)