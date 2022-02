Ucraina: De Luca, Russia gigante militare ma economicamente è poca cosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Russia di oggi è grande potenza militare, con Usa è Paese con maggiore dotazione di armi nucleari. Ma Russia economica è poca cosa. Il Pil è un terzo meno di quello dell’Italia, al livello della Spagna. Il peso è poca cosa. Pensate che la Cina cresce ogni anno di una Russia. Cioé ogni anno ilPil cinese cresce nella stessa misura del Pil russo. Per le proporzioni e rapporti di forza. Ma c’è problema che Russia ha ereditato lo status di super potenza militare. Per questo il problema non finirà con l’Ucraina e avremo davanti a noi anni o forse decenni difficili". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)